Uhapšen zbog pretnji Darku Mitroviću na društvenim mrežama

Cenzolovka pre 5 sati

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su Z.J. (39) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

On je osumnjičen da je putem društvenih mreža uputio preteće poruke novinaru televizije Nova S Darku Mitroviću. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.