Sutra oblačno i malo toplije

U Srbiji će sutra biti umereno oblačno i malo toplije, u većem delu suvo, a kratkotrajna kiša očekuje se ponegde u Banatu, na istoku Srbije i u brdsko-planinskim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura kretaće se od 11 do 15 stepeni Celzijusa, a najviša od 20 do 24 stepena. Uveče i tokom noći na severu i zapadu očekuje se jače naoblačenje s kišom. U Beogradu će sutra biti umereno oblačno i malo toplije uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće oko 14, a najviša oko 23 stepena. Krajem dana i tokom noći očekuje se jače naoblačenje s kišom. U Srbiji će se u četvrtak naoblačenje s kišom i pljuskovima sa grmljavinom sa