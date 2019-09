Jović: Nisam srećan, ali tako sam blizu prvom golu!

N1 Info pre 48 minuta | Branimir Smilić

Napadač Real Madrida Luka Jović u pobedi protiv Osasune drugi put ove sezone je bio starter u La Ligi, ali još čega prvenac u dresu Kraljevskog kluba.

Madriđani su na Santjago Bernabeu slavili 2:0 i gradski derbi sa Atletikom dočekuju sa prve pozicije i bodom više od Jorgandžija, ali srpski reprezentativac nije potpuno zadovoljan. "Značajna pobeda večeras. Nisam zadovoljan jer nisam postigao gol, ali znam da sam tako blizu svom prvom pogotku..." poručio je Jović. Important victory tonight Not happy because didn't score tonight but i know I am so close to my first goal... #HalaMadrid A post shared by Luka