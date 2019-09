Sporazum može da bude postignut za pet meseci, 50 godina ili nikad

Politika pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sporazum sa Prištinom može da bude postignut za pet meseci, 50 godina ili nikada.

On je, odgovarajući na pitanje za TV Prva kada bi mogao da se očekuje sporazum, rekao da ne može o tome da govori „na takav način”, prenosi Beta. „Ne mogu da govorim na takav način, nije pitanje da li to može da bude za pet meseci ili za 50 godina, a može da ne bude nikada”, rekao je Vučić. On je rekao da je situacija po pitanju Kosova teška, komplikovana i složena, ali da Srbija u „taktičkom smislu” gleda da pomera sve što može da bi napravila povoljniju poziciju