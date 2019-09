Svečanost SPC povodom osam vekova autokefalnosti počela kod Budve, stigao i patrijarh

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Dvodnevna crkvena svečanost povodom osam vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve (SPC), počela je večeras u Manastiru Podlastva, kod Budve, gde je doputovao i patrijarh SPC Irinej.

Podgorički mediji prenose da je Irinej kazao da „vlada mišljenje da je umrla vera u Crnoj Gori, a ovo što danas vidim – ove crkve što su okitile prostore, oživljeno sveštenstvo, to je čudo božije, jedno veliko ohrabrenje“. „Živa je naša vera, to je veliko ohrabrenje za celo srpstvo“, rekao je Irinej i istakao da „ovo što je vekovima sejano na ovim prostorima, ne može se uništiti ni dekretom, ni odlukom ljudi, sve je to oblačak koji će se razići“. Mitropolit SPC