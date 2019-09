Patrijarh Irinej u Crnoj Gori: Živa je naša vera, to je veliko ohrabrenje za srpstvo

Blic pre 3 sata | Tanjug

Patrijarh srpski Irinej izjavio je večeras u manastiru Podlastva u Crnoj Gori da je "živa naša vera" i ocenio da je to "veliko ohrabrenje za celo srpstvo". "Ovo što je vekovima sejano na ovim prostorima, ne može se uništiti ni dekretom ni odlukom ljudi, sve je to oblačak koji će se razići. Ono što bog blagoslovi, to čovek ne može uništiti", poručio je patrijarh u manastiru Podlastva, prenele su podgoričke "Vijesti". Patrijarh je večeras stigao u manastir Podlastva,