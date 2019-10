Vučić počeo konsultacije pred predstojeće izbore

N1 Info pre 8 sati | N1 Beograd

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksanadar Vučić počeo je konsultacije pred predstojeće parlamentarne izbore, koji će biti održani sledećeg proleća. On je prvo razgovarao sa koalicionim partnerom Rasimom Ljajićem, predsednikom Socijaldemokratske partije Srbije.

