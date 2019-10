U četvrtak zahlađenje sa kišom

Radio 021 pre 2 sata | Weather2umbrella

U Novom Sadu u četvrtak prolazno naoblačenje i zahlađenje sa kišom.

Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca. Minimalna temperatura 13°C, maksimalna dnevna 16°C. U petak, nakon oblačnog jutra, tokom dana sunčano i toplije. Maksimalna temperatura biće oko 20°C. Za vikend i u prvoj polovini sledeće sedmice biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura za vikend do 25°C, a početkom sledeće sedmice i do 27°C. Autor: Weather2umbrella