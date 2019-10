Skinut "Pobednik": Beograđani požurite ako biste da ga "pipnete" (video)

Mondo pre 23 minuta | mondo.rs

Beogradski Pobednik danas je sišao s pijedestala na kome je proveo 91 godinu. Građani su danas od 13 do 15 časova imali jedinstvenu priliku da ga vide izbliza. Šta kažu Beograđani? Skidanje Pobednika počelo je u 11 časova. Pobednik je oko 13 časova prebačen na ulazu u park Kalemegdan iz pravca Uzun Mirkove ulice i građani će moći da ga vide na tom mestu sve do 15 časova. On će potom biti prebačen u Smederevo gde će biti izvršena njegova restauracija koja će trajati