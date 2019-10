Tata, gorim, nek prestane, molim te! Kurdi žestoko optužuju: Turska koristi zabranjeno hemijsko oružje protiv nas! Snimci opečene dece zgrozili svet! (video)

Kurir pre 2 sata

LONDON - Na društvenim mrežama pojavili su se jezivi snimci dece u Siriji koja po sebi imaju opekotine i rane, a Kurdi tvrde da je to posledica hemijskog oružja koje turska vojska koristi protiv njih.

Kurdske trupe u Siriji optužile su Tursku da u ofanzivi na njih koristi zabranjeno oružje, između ostalog i hemijsko naoružanje, objavio je britanski Dejli mejl. 'Dad stop the burning, I beg you!..’ Distressing footage emerges of children with 'chemical burns' in Syria #DefendRojava #riseup4rojava https://t.co/rPkCcgaMkl — Halil DALKILIÇ (@XDALKILIC) October 19, 2019 Kurdske snage prošle nedelje osudile upotrebu "svog raspoloživog oružja", među kojim napalm i beli