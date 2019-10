Tramp odustao od namere da se samit G7 naredne godine održi u njegovom golf klubu

Novi magazin pre 9 sati | Beta

Predsednik SAD Donald Tramp odustao je od namere da se naredni samit industrijski najrazvijenijih zemalja sveta G7, predviđen za 2020. godinu održi u njegovom golf klubu Doral na Floridi.

Tramp je to prošle noći objavio na društvenoj mreži "Tviter" nakon pritiska da postoji sukob interesa i da svoju funkciju koristi da bi se bogatio. On je napisao da se "na osnovu medijske i demokratske ludosti i iracionalnog neprijateljstva", njegov klub više ne razmatra kao mesto samita i dodao da će Bela kuća tražiti novu lokaciju. Samit G-7 biće održan iduće godine od 10. do 12. juna.