Trump povukao odluku o održavanju samita G7 u svom hotelu

Trump je promijenio tu odluku nakon mnogih kritika i optužbi da koristi svoj predsjednički mandat da se obogati.

Predsjednik SAD-a Donald Trump povukao je odluku o tome da sljedeći samit Grupe 7 bude održan u njegovom hotelu Doral u blizini Miamija na Floridi, prenosi Tanjug. SAD su, inače, na redu da budu domaćin samita Grupe 7 2020. godine. Vršilac dužnosti šefa Trumpovog kabineta Mick Mulvaney je prije nekoliko dana rekao da će samit G7 biti održan u Trumpovom hotelu "Doral" od 10. do 12. juna 2020, javio je Reuters. Potraga za drugom lokacijom