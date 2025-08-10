Konaković o Dodiku: Ruski protektor i nacionalista, sada se pokazao i kao rasista

Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine (BiH) Elmedin Konaković ocenio je danas da je predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik u svom jutrošnjem gostovanju na Radio-televiziji RS (RTRS) brutalno rasistički izvređao ministra spoljnih poslova Velike Britanije Dejvida Lemija. „Milorad Dodik je u svom jutrošnjem gostovanju na RTRS-u izneo niz kontroverznih i uvredljivih izjava, koje su previše čak i od njega. Među najdramatičnijim momentima bila je njegova