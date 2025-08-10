Dodik: Iza presude protiv mene i udara na Vučića stoje Britanci

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je danas da iza presude Suda BiH protiv njega stoji Velika Britanija, koja želi da ga ukloni sa političke scene kako bi na prostor Bosne i Hercegovine mogla da prebacila migrante iz te zemlje. „Videli ste ko je prvi reagovao posle ove pravosnažne presude suda BiH, britanski ambasador u BiH Džulijan Rajli“, rekao je Dodik, gostujući u jutarnjem programu Radio-televizije RS (RTRS). Dodao je da je o deportovanju
