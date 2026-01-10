Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Politika pre 2 sata
Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Kada ga posedujemo, branimo ga, dodao je američki predsednik

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države moraju da poseduju Grenland kako bi sprečile Rusiju ili Kinu da ga okupiraju u budućnosti, rekao je danas američki predsednik Donald Tramp i dodao da će „uraditi nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne”. „Ako to ne uradimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo da imamo Rusiju ili Kinu za suseda”, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući nakon razgovora sa predstavnicima američke naftne industrije, prenosi
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tramp: SAD će prerađivati i prodavati venecuelansku naftu; Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Tramp: SAD će prerađivati i prodavati venecuelansku naftu; Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

RTV pre 1 sat
Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Newsmax Balkans pre 4 sati
Tramp: Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem

Tramp: Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem

Danas pre 4 sati
"Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem", Tramp zapretio: "Nećemo Rusiju ili Kinu za suseda"

"Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem", Tramp zapretio: "Nećemo Rusiju ili Kinu za suseda"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonKinaBela kućaRusijaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Osuđen penzioner koji je razbio jaje o glavu Bardele: Dobio novčanu kaznu i šest meseci uslovne zatvorske kazne

Osuđen penzioner koji je razbio jaje o glavu Bardele: Dobio novčanu kaznu i šest meseci uslovne zatvorske kazne

Kurir pre 49 minuta
Ako Bil i Hilari Klinton ne svedoče o Epstinu biće optuženi za nepoštovanje Kongresa

Ako Bil i Hilari Klinton ne svedoče o Epstinu biće optuženi za nepoštovanje Kongresa

RTV pre 20 minuta
Tramp: SAD će prerađivati i prodavati venecuelansku naftu; Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Tramp: SAD će prerađivati i prodavati venecuelansku naftu; Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

RTV pre 1 sat
Tramp: Profit od prodaje nafte iz Venecuele biće podeljen sa naftnim kompanijama iz SAD

Tramp: Profit od prodaje nafte iz Venecuele biće podeljen sa naftnim kompanijama iz SAD

Danas pre 3 sata
Nastavljeni protesti u Iranu, Tramp poslao novo upozorenje teokratskom režimu (VIDEO)

Nastavljeni protesti u Iranu, Tramp poslao novo upozorenje teokratskom režimu (VIDEO)

Danas pre 3 sata