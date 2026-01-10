Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Kada ga posedujemo, branimo ga, dodao je američki predsednik

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države moraju da poseduju Grenland kako bi sprečile Rusiju ili Kinu da ga okupiraju u budućnosti, rekao je danas američki predsednik Donald Tramp i dodao da će „uraditi nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne”. „Ako to ne uradimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo da imamo Rusiju ili Kinu za suseda”, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući nakon razgovora sa predstavnicima američke naftne industrije, prenosi