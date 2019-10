Brutalna osveta! Zaista nećete verovati čime su pobesneli Kurdi gađali američke vojnike! (video)

Pravda pre 4 sata | Tanjug

Stanovnici Kamišlija zasuli su američke vojnike krompirom, voćem i paradajzom, dok su prolazili kroz taj sirijski grad gde većinom žive Kurdi.

Kako prenosi AP, vojnici SAD su tuda prolazili najverovatnije prilikom povlačenja iz Sirije. #BREAKING #kurds protest against US army’s withdrawal from north #Syria. angry protesters throwing tomato & potato at US army convoy saying “ we sacrificed 11 000 of our loved ones in US campaign against #ISIS in #Syria,now you left us alone & going,where is your promise?" pic.twitter.com/9a45CaVQ9z — Botin Kurdistani (@kurdistannews24) October 21, 2019 Na video snimku koji