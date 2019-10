Nastavlja se Miholjsko leto

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Duvaće slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od 7 do 14 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni

U Srbiji će sutra jutro biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana biće sunčano i toplo. DAN STVOREN ZA UŽIVANjE: I sutra u Srbiji sunčano i toplo, do 28 stepeni Duvaće slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od 7 do 14 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna oko 28 stepeni. Prema izgledima za narednih sedam dana, očekuje se