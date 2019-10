Srbija obara rekord: Skoro sto godina 21. oktobar nije bio ovako topao

Mondo pre 4 sata | rts

Pred nama je najtopliji 21. dan oktobra u poslednje 93 godine, sa temeperaturama do 29 stepeni. Miholjsko leto trajaće do 28. oktobra, nakon čega sledi zahlađenje.

Pred nama je najtopliji 21. dan oktobra u poslednje 93 godine, sa temeperaturama do 29 stepeni. Miholjsko leto trajaće do 28. oktobra, nakon čega sledi zahlađenje. Meteorolozi prognoziraju najtopliji beogradski oktobar od 1926. godine, kada je u srpskoj prestonici izmereno 26,5 stepeni Celzijusa. Sušni period i izuzetno toplo vreme nastavljaju se do kraja oktobra, rekao je za RTS meteorolog prognostičar Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Nedeljko