Vremenska prognoza - 22. oktobar

RTS pre 2 sata

Iznad našeg regiona sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 13 , najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Do kraja meseca temperatura i 12 stepeni iznad proseka.

21.10.2019. Ponedeljak Jutro sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 7 do 14 , a najviša od 25 do 29 stepeni. 22.10.2019. Utorak Jutro sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 6 do 14 , a najviša od 25 °S do 29 stepeni. 23.10.2019. Sreda Jutro sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar