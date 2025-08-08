Višesatna zadržavanja na graničnom prelazu Batrovci i saveti AMSS za vozače u avgustu 2025.

MUP i AMSS izveštavaju o višesatnim čekanjima na Batrovcima uprkos merama za ubrzanje saobraćaja i preporukama zbog visokih temperatura.

Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije prema Hrvatskoj, putnička vozila čekaju do tri sata uprkos angažovanju pet izlaznih traka, dok je međuprostor do Hrvatske skoro popunjen. Na ulazu u Srbiju zadržavanje je oko 45 minuta sa šest aktivnih ulaznih traka. Na Kelebiji i Horgošu čekanja su oko sat vremena, a na Preševu oko 30 minuta. Teretna vozila nemaju duža zadržavanja. Insajder N1 Info Danas Telegraf Blic RTS

Auto-moto savez Srbije (AMSS) apeluje na vozače da se pripreme za pojačan saobraćaj i savetuje vožnju u ranijim jutarnjim časovima zbog visokih temperatura. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Novi magazin Radio 021 Serbian News Media

