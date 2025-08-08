MUP o višesatnim gužvama na Batrovcima: Nije do postupanja nadležnih organa Srbije

Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije prema Hrvatskoj, evidentirano je zadržavanje putničkih motornih vozila od 180 minuta i pored preduzimanja aktivnosti na pet izlaznih saobraćajnih traka, dok je međuprostor do susedne Hrvatske skoro popunjen, saopštila je Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako dodaju, na istom graničnom prelazu, na ulazu u Republiku Srbiju, evidentirano je zadržavanje putničkih motornih vozila od 45 minuta, aktivno je šest ulaznih traka. “Duže zadržavanje putničkih motornih vozila nije prouzrokovano postupanjem nadležnih organa Republike Srbije, već je posledica turističke sezone kao i način rada susednog pograničnog organa koji primenjuju svoje nacionalne i procedure EU”, navodi se u saopštenju MUP-a, dodajući da Uprava granične