Novi toplotni talas u Srbiji sa vrhuncem 16. avgusta i temperaturama do 40 stepeni

Naslovi.ai pre 40 minuta
RHMZ najavljuje da će talas trajati do 20. avgusta, sa najvišim temperaturama u Nišu i crvenim meteo-alarmom za vikend.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je izdao upozorenja na novi toplotni talas koji počinje 8. avgusta i trajaće do 20. avgusta, sa temperaturama koje će se kretati od 34 do 38 stepeni, a lokalno i više, sa vrhuncem 16. avgusta kada se očekuje najtopliji dan sa crvenim meteo-alarmom. Najviše temperature biće izmerene u Nišu, blizu 40 stepeni, a vrelo će biti i u Negotinu, Beogradu i Novom Sadu. Rešetka Blic Blic Danas Dnevnik Serbian News Media Stav.life NIN RTV Novi Pazar

Vreme će biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim do umerenim promenljivim vetrom. U većim gradovima poput Beograda, Novog Sada i Niša očekuju se temperature do 33-35 stepeni, dok će tokom vikenda i naredne sedmice temperature porasti do 38 stepeni i više. Meteorolozi upozoravaju na potrebu zaštite od sunca i visokih temperatura. RTS Radio 021 Insajder Ozon Glas Zaječara Bujanovačke Zoom UE

Upozorenja se odnose i na hidrološke rizike zbog približavanja minimalnih srednjih mesečnih vrednosti proticaja na nekim rekama, kao i na stabilnu sinoptičku situaciju sa anticiklonalnim poljem koje donosi suvo i toplo vreme bez padavina. Pressek N1 Info Telegraf Glas Zaječara

