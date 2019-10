Otvorena Kurtijeva provokacija, govorio o dijalogu pa poručio: Ideja o ZSO je mrtva

Telegraf pre 6 sati | Telegraf.rs/Tanjug

Kurti je ponovio da će tužiti Srbiju i zahtevati ratnu odštetu

Lider Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti izjavio je sinoć da će on, ako postane premijer privremenih institucija u Prištini, voditi dijalog s Beogradom, a ne predsednik istih Hašim Tači, kao i da je Zajednica srpskih opština "mrtva". - Zajednica je mrtva. To je srpski projekat na Kosovu i to nije volja srpske manjine u zemlji. Na Kosovu ima 132.000 Srba, zašto nisu tražili Zajednicu? To je zato što oni to ne žele. Oni žele svoja prava, a ne projekte Srbije na