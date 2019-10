Počinje jesen, ali stvarno: Sledi drastična promena vremena, temperatura pada za 15 stepeni, evo kad tačno

Blic pre 5 sati | Ivana Radojčić

Prethodnih dana uživali smo u sunačnom i vedrom vremenu, bez jesenjih kiša.

Nakon ovog izuzetno toplog perioda i pravog miholjskog leta koje će nas pratiti još nekoliko dana, sledeće nedelje očekuje nas drastičan pad temperature, za čak 10 do 15 stepeni. - Do kraja ove nedelje očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od 23 do 29 stepeni, za vikend do 26. Za razliku od toplih dana, jutra i noći biće znatno hladnije i svežije, a takvo vreme zadržaće