Predsednik Konga u Beogradu! Vučić: Hvala afričkom prijatelju što podržava međunarodno pravo i Srbiju u vezi sa Kosovom i Metohijom! Čilomba: Podržaćemo Srbiju u svim njenim poduhvatima (kurir TV)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa predsednikom Demokratske Republike Kongo Feliksom Antoanom Čisekedijem Čilombom. 14.25 - Predsednik Feliks Antoan Čisekedi Čilombo kazao je da je na sastanku sa Vučićem bilo reči o naučnoj saradnji Konga i Srbije, te kako bi došlo do razmene studenata. "Mi ćemo podržati Srbiju u svim njenim poduhvatima, bilo da je to na svetskoj ili regionalnoj ravni. Hvala srpskom narodu za topao doček", kazao je on.