Do utorka sunčano i toplo, danas do 27 stepeni

Užice oglasna tabla pre 8 sati

Vetar slab do umeren severni, samo ujutru na jugu Banata umeren jugoistočni U Srbiji će, posle svežeg, ponegde i maglovitog jutra, tokom dana biti sunčano i toplo.

Vetar slab do umeren severni, samo ujutru na jugu Banata umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 10, na jugu Banata oko 14 stepeni, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni, saopšto je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu, posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab severni. Printskrin: hidmet.gov.rs Najniža temperatura od 6 na širem području grada do 13 stepeni u centru grada, najviša dnevna oko 25 stepeni. U Srbiji će do utorka biti