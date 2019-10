Vremenska prognoza: Proleće sve do srede

Večernje novosti pre 3 sata | B. Ca.

Prijatno vreme i narednih dana

LEPO vreme nastaviće se i za vikend! Meteorolozi za subotu najavljuju tokom dana sunčano i tolo vreme. Ujutru će biti sveže, prohladno, sa kratkotrajnom maglom ponegde. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura biće od jedan do 12 stepena ujutru, a tokom dana najviša dnevna od 22 do 27 stepeni celzijusa. I u nedelju posle svežeg jutra, ponegde maglovitog, sa temperaturom od jedan do 12 celzijusa, sledi još jedan sunčan i topao dan, sa slabim i promenljivim