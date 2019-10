Zahlađenje od utorka

Radio 021 pre 6 sati | Weather2umbrella

U Novom Sadu u nedelju, nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine.

Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 14°C, maksimalna dnevna 25°C. U ponedeljak, nakon svežeg i maglovitog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Maksimalna temperatura do 24°C. U utorak povećanje oblačnosti. Maksimalna temperatura do 17°C. U sredu i četvrtak oblačno i osetno hladnije sa kišom. Maksimalna temperatura do 11°C. Autor: Weather2umbrella