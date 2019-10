U Srbiji sutra sunčano i toplo

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Vreme će sutra, nakon svežeg jutra, biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura biće od dva do devet, a najviša dnevna od 18 do 25 stepeni. U Beogradu će takođe jutro biti sveže, a dan sunčan i topao. Jutarnja temperatura biće do pet u nižim delovima grada, do devet stepeni u centru, a najviša dnevna oko 23 stepena. U večernjim satima očekuje se umereno naoblačenje. U utorak će u Srbiji biti oblačno, mestimično sa kišom. Od srede do kraja nedelje biće pretežno oblačno u svim krajevima, povremeno s kišom i osetno hladnije.