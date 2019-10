Još samo sutra toplo

Radio 021 pre 4 sata | Weather2umbrella

U Novom Sadu u ponedeljak, nakon hladnog jutra, tokom dana sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 13°C, maksimalna dnevna 24°C. U utorak jače naoblačenje sa kišom, uz pad temperature. Maksimalna temperatura do 13°C, posle podne u padu. U sredu razvedravanje, temperatura do 13°C. U četvrtak i petak promenljivo oblačno i još svežije, uz jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperartura od 10 do 12°C. Autor: Weather2umbrella