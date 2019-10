Inspekcije i podizanje ekološke svesti ključni za suzbijanje zagađenja

RTS pre 20 minuta

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i ministar životne sredine, kopna i mora Republike Italije Serđo Kosta potpisali su Memorandum o razumevanju i saradnji dveju zemalja u oblasti zaštite životne sredine.

U Evropi devetmaest zemalja ima problem sa zagađenjem vazduha. "Broj obolelih koji umru od posledica zagađenog vazduha u Italiji, godišnje je oko osamdeset hiljada. Ako to uporedimo sa 6.000 u Srbiji, to je otprilike isti procenat stanovnika. U dogovoru sa EU imamo plan kako da se zagađenje vazduha smanji. Neophodno je da Srbija uđe u EU kako bi imala mogućnost korišćenja tih mehanizama i dogovora. Idemo na to da se više koriste metro, vozove, da se ide peške. Mi