Stefanović: Očekujem da tužilaštvo reaguje na navode o Bastaću, to će lako istražiti

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da očekuje da tužilaštvo reaguje na navode da je predsednik Opštine Stari grad Marko Bastaća uzimao novac od investitora koji su bespravno gradili na toj opštini, kao i da je lišio slobode i pretukao svog venčanog kuma Lazara Lešnjaka.

„To je lako istražiti ako uzmemo u obzir da čovek koji je to izneo priznaje da je nosio koverte sa novcem Bastaću. Ako neko kaže ‘na toj se lokaciji bespravno gradilo’ i ‘to su ljudi od kojih sam uzeo novac’, to daje sumnje da je tako i bilo i to ćemo lako istražiti“, rekao je Stefanović novinarima u Palati Srbija. Bastać: Tužilaštvo i policija hitno da reaguju na izmišljotine Lešnjaka Naveo je da je čovek koji je navode o Bastaću izneo u javnost uzbunjivač, jer se