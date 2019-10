Zaustavljeno širenje vatre na Staroj planini, očekuje se dolazak "iljušina"

Slobodna Evropa pre 3 sata

"Zaustavljeno je širenje vatre na Staroj planini. Trenutno se kod lokaliteta Arbinje samo dežura. Situacija kod lokaliteta Topli Do je nešto teža i tamo je više od 200 ljudi na terenu", rekao je za Radio televiziju Srbije Zvonimir Baković iz "Srbijašuma". Deo požara iznad sela Dojkinci je pod kontrolom, vatrogasci i Žandarmerija su uspeli da spreče da vatra stigne do šumskog kompleksa Arbinje. Požarima nisu bili ugroženi stanovništvo i naselja. Iznad sela Topli Do