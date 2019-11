Struja skuplja od 1. decembra

OK radio pre 1 sat | Beta, OK Radio

Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić rekao je da će, počev sa decembarskim računa, cena struja biti povećana za 3,9 odsto.

Antić je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da duže od dve godine nije bilo korekcija cena električne energije. "Ovo je mala podrška našim energetskim kompanijama", rekao je Antić. On je rekao da za to poskupljenje postoje sva opravdanja koja su, kako je rekao, daleko ispod zahteva i opravdanih troškova energetskih kompanija. On je rekao da je Srbija i sa povećanom cenom strujom ima "apsolutno najjeftiniju cenu i u regionu i EU". "Ja neću sada da govorim da smo