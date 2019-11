Poskupljuje struja, a evo koliko ćete vi sada tačno plaćati račun

Telegraf pre 4 sata | Telegraf Biznis

Struja na računima od decembra, a koji pristižu u januaru, biće skuplja za nešto više od 100 dinara, u zavisnosti od toga koliko prosečno trošite na mesečnom nivou

Da će električna energija od 1. decembra za domaćinstva poskupeti 3,9 odsto, potvrdio je ministar energetike Aleksandar Antić. On je objasnio da je Agencija za energetiku dala saglasnost za to. Kako je prosečan račun za električnu energiju za domaćinstva u rasponu od 2.500 do 3.500 dinara, to znači da će računi biti veći između 100 i 110 dinara. Sve zavisi od toga koliko mesečno trošite i u kojoj tarifi završite obračunski period. Srbija je i posle poslednjeg