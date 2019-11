Asanžov otac: Džulijan će umreti u zatvoru

Blic pre 5 sati | Srna

Osnivač "Vikiliksa" DŽulijan Asanž mogao bi da umre u zatvoru nakon devet godina krivičnog gonjenja zbog razotkrivanja ratnih zločina SAD, izjavio je njegov otac DŽon Šipton.

On je novinarima u Ženevi rekao da je pre dva dana posetio Asanža u britanskom zatovru i da se morao suočiti sa gorkom istinom da bi njegov sin mogao umreti u zatvoru. "To nije gorko razočarenje oca, to je jednostavno činjenica. DŽulijan bi mogao da umre zbog razotkrivanja ratnih zločina. To je grozno", istakao je Šipton. Asanž je 2010. godine iskoristio "Vikiliks" kako bi objavio poverljive vojne i diplomatske dokumente o američkom bombardovanju Avganistana i