Vučić, Zaev i Rama o “malom Šengenu” u Ohridu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na instagram profilu „buducnostsrbijeav“ objavio je da se večeras u Ohridu sastao sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, Zoranom Zaevom i Edijem Ramom.

„Trilateralni sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, premijera Albanije Edija Rame i premijera Severne Makedonije Zorana Zaeva", naveo je Vučić. U Novom Sadu, pre mesec dana dogovorena je konkretizacija incijative koja