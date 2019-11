Brnabić: Nemačke kompanije doprinose promeni imidža Srbije

Beta pre 3 sata

Srpska premijerka Ana Brnabić izjavila je danas u Berlinu da je Nemačka možda i najvažniji ekonomski partner Srbije, čiji će imidž kao investicione destinacije biti znatno bolji zahvaljujući otvaranju istraživačkih razvojnih centara nemačkih kompanija u Srbiji.

"Nemačke kompanije u Srbiji zapošljavaju preko 60.000 ljudi i planiraju dalje širenje na našem tržištu. One sve više otvaraju istraživačke razvojne centre u Srbiji za koje se nadamo da će kreirati intelektualnu svojinu u Srbiji i plasirati je, što će Srbiji dati potpuno drugačiji imidž kao zemlje i investicione destinacije, a povući će i rast plata i penzija i životnog standarda", rekla je Brnabić novinarima, posle učešća na Privrednom forumu u organizaciji lista Zidojče cajtung.

Brnabić je kazala da je ove godine na tom forumu bilo više interesovanja nego ranije za razvoj digitalne transformacije Srbije i dodala da je dobila "velike pohvale" za ono što radi njena vlada, posebno u reformi sistema obrazovanja.

"Srbija je prepoznata kao jedan od lidera, ne na Balkanu, nego u Evropi, možda ne po rezultatima, ali svakako po politici u oblasti informacionih tehnologija i usluga koju cela Evropa prepoznaje", navela je Brnabić.

Ona je rekla da je njena vlada uputila u parlament predlog zakona koji predviđa poreske olakšice za kompanije koje zapošljavaju srpske građane koji se vraćaju iz dijaspore da rade u Srbiju. Prema tom predlogu, ako su radili u inostranstvu više od dve godine, a imaju platu koja odgovara trostrukoj prosečnoj plati u Srbiji, kompanija koja ih zaposli biće u narednih pet godina oslobođena 70 odsto plaćanja poreza na zarade.

Brnabić je kazala i da zemlje Zapadnog Balkana treba da budu svesne da će se dugo suočavati s problemom percepcije i pošto region postane potpuno stabilan i dobar za poslovanje.

"Što pre pokažemo na ovakvim konferencijama šta radimo za bolji i stabilniji region, imaćemo bolje rezultate u smislu promene te percepcije i privlačenja više investicija", kazala je predsednica Vlade Srbije.

Ona je ocenila da je saradnja Srbije, Severne Makedonije i Albanije na formiranju "malog Šengena" izuzetno važna inicijativa koja šalje signal o stabilnijem Balkanu.

"To je najvažnija inicijativa u poslednjih ne znam koliko decenija za koju nam je potrebna apsolutna podrška. Stvaramo veće, slobodnije tržište Srbije, Severne Makedonije i Albanije i nadam se da će i ostali u regionu to prepoznati i pridružiti se. Stabilniji i predvidiviji Balkan sa slobodom kretanja ljudi, robe, kapitala i usluga jedina je šansa za nas da postanemo mnogo konkurentniji i da se razvijamo mnogo brže nego do sada", dodala je Brnabić.

(Beta, 11.11.2019)