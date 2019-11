Amerikanci imaju novu metu: Tramp poručio da SAD znaju lokaciju trećeg čoveka Islamske države! (foto)

Kurir pre 15 minuta

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da SAD znaju lokaciju trećeg čoveka Islamske države.

Lider ID Abu Bakr al Bagdadi ubijen je prošlog meseca u američkom napadu. "Njihov treći čovek u lancu komande ima mnogo problema, jer mi znamo gde se i on nalazi", kazao je Tramp novinarima posle govora koji je održao u Ekonomskom klubu u Njujorku, javio je Rojters. President Donald Trump said Tuesday that America now has its eye on a new Islamic State leader, telling the Economic Club of New York that "we know where he is." https://t.co/7rtV1razCa — CBS 21 News