Kurir TV Vučić prvi put po izlasku sa VMA: Nisam najboljeg zdravlja, hronično sam bolestan, novinari nemaju ništa s tim

Kurir pre 8 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas s predstavnicima kompanije "Azvirt".

Nakon sastanka potpisan je komercijalni ugovor za izgradnju deonice auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice na deonici Šabac-Loznica. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je potpisivanje ugovora. "Ovo je veoma važna stvar za našu zemlju. U naredne tri godine izgradićemo 21,4 km auto-puta od Rume do Šapca. Mi time radimo ogroman posao i želimo da ljude sačuvamo da ostanu u zemlji i to će značiti život za celo područje. To će doneti ne samo investicije, nego