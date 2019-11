Vučić prvog dana na poslu u društvu psa

N1 Info pre 20 minuta | N1 Beograd

Predsednik Aleksandar Vučić vratio se radnim aktivnostima na Andrićevom vencu, a prvi radni dan posle odsustva zbog zdravstvenih razloga provodi u društvu šarplaninca Pit-Paka od Ćulibrka, pripadnika Kobri, objavljeno je na Instagram profilu buducnostsrbijeav.

"Divan doček jutros na poslu! Pako je poklon koji sam dobio od patrijarha Irineja, a proslavili smo i njegovu prvu nagradu." A post shared by Aleksandar Vučić(@buducnostsrbijeav) on Nov 19, 2019 at 12:57am PST "Divan doček jutros na poslu! Pako je poklon koji sam dobio od patrijarha Irineja, a proslavili smo i njegovu prvu nagradu", napisano je na Vučićevom instagram profilu uz fotografije koje prikazuju Vučića kako leži na podu kabineta i igra se sa psom. Pako je,