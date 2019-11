Nepoznati muškarac otplaćuje dugove siromašnih i ostavlja im novac: Kada su ga pitali zašto to radi, rekao je samo jednu rečenicu

Blic pre 59 minuta | Jutarnjii list

Anonimni dobročinitelj obilazi siromašne četvrti u Istanbulu u Turskoj i otplaćuje dugove građana u lokalnim radnjama ili im na pragu u koverti ostavlja novac.

Sve se to događa u vreme kad je javnost sve zabrinutija zbog rasta broja samoubistava što se pripisuje padu životnog standarda i drastičnom poskupljenju. Stanovnike Tuzle, radničke četvrti na azijskoj strani grada gde se nalazi brodogradilište, oduševilo je kada su prošle nedelje otkrili da su im dugovi u nekoliko radnja otplaćeni. No, ne znaju ko je dobročinitelj, piše Gardijan. - Neko je došao i zamolio me da mu pokažem beležnicu gde zapisujem dugove mušterija.