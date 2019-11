Mali nakon saopštenja Odbora UB: Znam šta znam (VIDEO)

Danas pre 1 sat | Piše: Danas Online

Znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekom ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu ni da komentarišem, izjavio je ministar finansija Siniša Mali za Tanjug, nakon što je objavljena vest da je Odbor za profesionalnu etiku UB jednoglasno je utvrdio da je bilo neakademskog ponašanja u doktoratu.

On je najavio da će se u narednih nekoliko dana obratiti javnosti na tu temu, a da ga sada „interesuje budžet Srbije i da se pozabavi onim za šta je plaćen od građana Srbije“. Da podsetimo, Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije. Odbor će dostaviti konačno Rešenje Senatu Univerziteta radi postupanja u skladu sa Pravilnikom o postupku poništavanja diplome i