Rektorka: Siniši Malom će biti „poništen doktorat“

Rektorka Univerziteta Ivanka Popović

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio da je ministar finansija Siniša Mali učinio povrede iz člana 22. Kodeksa etičke profesionalne etike - ovaj član odnosi se na plagiranje.

Rektorka Univerziteta Ivanka Popović rekla je da se „može reći da je došlo do plagiranja, odnosno do preuzimanja tuđe intelektualne svojine bez odgovarajućeg navođenja".

„Za koji dan će biti objavljeno konačno rešenje sa obrazloženjem odluke. Dalji koraci će dovesti do toga da će se poništiti doktorska disertacija", kaže Popović za RTS i dodaje da je odluka odbora konačna.

Ubrzo je reagovao i Mali koji je kazao da je za njega danas tema predlog budžeta za 2020. godinu i dodao da će o doktoratu govoriti u narednim danima.

„Znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekom ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu ni da komentarišem.

„Interesuje me budžet Srbije i da se pozabavim onim za šta sam plaćen od građana Srbije", kaže ministar.

Originalnost doktorata Siniše Malog u javnosti se dovodi u pitanje poslednjih pet godina, a ovo je prva odluka Univerziteta u Beogradu kojom se predlaže da se aktuelnom ministru finansija doktorat poništi.

Senat Univerziteta u Beogradu bi o tome trebalo da donese konačnu odluku na nekoj od narednih sednica.

Šta se dogodilo?

Sumnje u doktorat Siniše Malog - koji je odbranio na Fakultetu organizacionih nauka 2013. godine - pojavile su se u junu 2014. kada je Raša Karapandža, profesor Evropske škole za biznis u Nemačkoj, objavio tekst na sajtu Peščanik tvrdeći da je Mali uzimao delova teksta iz tuđih disertacija i naučnih članaka. On je Malog optužio za plagiranje.

Od tada, slučaj „visi u vazduhu" akademske javnosti - o njemu su se do sada izjašnjavala dvojica ministara obrazovanja, dvojica dekana FON-a i dve komisije ovog fakulteta, kao i dvoje rektora Univerziteta u Beogradu. Godinama nije bilo konkretnih zaključaka, a proces je više puta odlagan.

Mnogobrojni profesori i studenti, tokom godina, redovno su podsećali na ovaj slučaj i tražili konačnu reč Univerziteta.

Studenti okupljeni oko „1 od 5 miliona" su u septembru blokirali zgradu Rektorata i zahtevali odluku o doktoratu Malog.

Nakon proceduralnog ping-ponga koji se skoro pet godina odvijao na relaciji FON - Univerzitet, na FON-u je 22. oktobra 2019. godine ponovljen ranije izrečen stav da „doktorat Malog nije akademski čestit, ali nije ni plagijat" i predloženo je da se izrekne mera javne osude - što je najstroža kazna koja se može izreći.

O ovoj odluci FON-a sada je raspravljao Etički odbor Univerziteta u Beogradu, gde je jednoglasno odlučeno da je Siniša Mali prekršio član 22. Kodeksa etičke profesionalne etike. Ovaj član bavi se samo jednim pitanjem - plagiranjem.

Članovi Etičkog odbora Univerziteta u Beograd takođe su konstatovali da predloženu meru javne osude dekan FON-a do sada nije izrekao iako je to u njegovoj nadležnosti.

Šta dalje?

Odluka da je ministar Mali prekršio član Kodeksa o plagiranju, te da se predlaže poništavanje doktorata, može da zvuči kao da je na petogodišnji slučaj stavljena tačka, ali to još nije slučaj.

Prema rečima rektorke Popović, Odbor je predložio Senatu Univerziteta da postupi po Pravilniku o poništavanju doktorata u slučaju ministra Malog.

Kada će Senat zasedati i šta će biti na dnevnom redu sednice još nije poznato.

Bivši član Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu Slobodan Prvanović je za televiziju N1 objasnio da je odluka Senata stvar „pro forme".

„Senat treba da verifikuje, da primi k znanju, ovom odlukom danas je u stvari okončan postupak. Etički odbor je najviša instanca Univerziteta koja odlučuje o neetičkom ponašanju", dodao je on.

Slučaj doktorata Siniše Malog svakako predstavlja presedan u akademskoj zajednici Srbije.

Kada su se sumnje u doktorat pojavile, na Univerzitetu procedure u slučaju akademskog nepoštenja „nisu postojale ili nisu bile dovoljno precizne", kako je 2016. godine objasnio tadašnji rektor UB Vladimir Bumbaširević.

Pravilnik o postupku utvrđivanja akademskog nepoštenja Senat je usvojio 2016. godine, a Siniša Mali je prvi visoki funkcioner čiji se rad ispitivao po ovom Pravilniku.

Kakve su reakcije?

Proglašavanje „pobede" akademske zajednice i zahtevi za ostavkom sa jedne, i upadljiva tišina sa druge strane - tako se za sada u jednoj rečenici mogu opisati reakcije na ovu vest.

Ministar Mali kaže da mu je danas „najvažniji budžet i da se bavi onim za šta ga građani plaćaju" i obećava da će se ovim povodom javnosti obratiti narednih dana.

Slobodan Prvanović kaže da, bez obzira na to što nije korišćena reč plagijat, odluka Odbora znači da je ministar finansija plagirao doktorat, prenosi N1.

„Odluka je dobra i njome je sprečeno potpuno urušavanje Univerziteta", dodao je.

Da bi drugačija odluka predstavljala kraj Univerziteta u Beogradu smatra i profesorka u penziji Srbijanka Turajlić, ali kaže da ne može da pretpostavi kako će to uticati na političku budućnost Siniše Malog.

„U ovoj vladi je sve realno. Bilo kakva reakcija je moguća. Moguće je i da ga unaprede i da ga odlikuju - sve je moguće", kaže Turajlić.

Neke opozicione stranke i pokreti traže ostavku Malog, ali i čitave Vlade.

„Teško da bi se bilo koja vlada u svetu nakon ovakve afere održala na vlasti, pa iako nemamo demokratiju već autokratiju, ostavka Vlade je jedino logično rešenje koje i građani očekuju", navodi Janko Veselinović, predsedavajući opozicione koalicije Savez za Srbiju.

Predsednik Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović ocenio je da je odluka etičkog odbora BU „najsnažniji i najvažniji institucionalni odgovor na moralno posrnuće koje je zahvatilo sve delove društva".

„Ovo je jedan od najvažnijih dana od kad smo upali u provaliju koju su nam iskopali neoradikali. Studenti su pobedili, nisu pristali na laž, nisu pristali na ponižavanje i istrajali su u borbi. Treba svi da se ugledamo na njih", napisao je Trifunović u saopštenju.

Iz udruženja „1 od 5 miliona" koje skoro godinu dana organizuje proteste širom Srbije zbog nezadovoljstva stanjem u zemlji, poručuju da je sada „utvrđeno da je doktorat Malog plagijat", te da je Univerzitet „prva oslobođena ustanova".

„Poručujemo da je ovo samo prva u nizu. Nastavićemo da oslobađamo institucije", navodi se u saopštenju ovog udruženja.

Iz Inicijative „Ne davimo Beograd" takođe su zatražili hitnu smenu ministra.

„Nismo toliko naivni da verujemo da će Siniša Mali pokazati i trunku ličnog integriteta i sam podneti ostavku, zato od premijerke Ane Brnabić zahtevamo njegovu smenu", navodi se u saopštenju Inicijative.

Oni su najavili protest u ponedeljak 25. novembra u 18 časova ispred Ministarstva finansija.

