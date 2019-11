Košava i za vikend: Subota će biti sunčana, ali jak vetar duvaće do ponedeljka

Kurir pre 58 minuta

BEOGRAD - Danas će biti pretežno sunčano, samo će pre podne u južnim, centralnim i jugoistocnim predelima biti umereno i potpuno oblacno.

Vetar slab i umeren jugoistocni, u kosavskom podrucju umeren i jak, koji ce na jugu Banata imati i olujne udare. Jutarnja temperatura od 1 do 7, najvisa dnevna od 8 do 16 stepeni. U Timočkoj Krajini tokom celog dana oblacno, tmurno i hladno, povremeno sa sipecom kisom, temperatura bez veceg kolebanja oko 4 stepena. I u Beogradu pretezno suncano uz umeren uz jak jugoistocni vetar. Jutarnja temperatura oko 5, najvisa dnevna oko 11 stepeni. Do 30. novembra umereno