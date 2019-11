Predlog SPS-a: Zabrana "preletanja" u parlamentu

RTV pre 1 sat | Tanjug, Blic

BEOGRAD - Menjanju stranaka u Skupštini Srbije uskoro bi moglo da se stane na put ako bude usvojen predlog Socijalističke partije Srbije (SPS) da se poslanicima onemogući da se učlane u drugi klub kada napuste klub liste na kojoj su ušli u parlament.

Kako piše današnji "Blic", poslednjih godina je pojava "preletanja" uzela maha, a, pored ostalog, dovela je do toga da su pojedine stranke izgubile poslaničke grupe. Put do promena vodi kroz izmenu Poslovnika, ali i Zakona o Narodnoj skupštini, a predlog je došao od SPS-a. "Ideja je da se članu 30 Zakona o Narodnoj skupštini doda deo koji se odnosi na to da poslanik posle menjanja stranke ne može da uđe u drugi klub", kaže za "Blic" šef poslaničke grupe socijalista