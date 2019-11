Dnevnik pre 44 minuta | Dnevnik.rs

Očekujte oblačan dan ali i kišu...

NOVI SAD: Preovlađujuće oblačno s povremenom kišom. Vetar slab do umeren južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 9, a maksimalna 16 stepeni. VOJVODINA: Preovlađujuće oblačno s kišom povremeno u većini krajeva. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 7, a maksimalna 16 stepeni. SRBIJA: Preovlađujuće oblačno uz kišu povremeno. Samo će na jugoistoku biti suvo do kasnih popodnevnih sati. Vetar slab do umeren