Napeto u Novom Sadu: Sukob zbog iscrtavanja srpske zastave po zgradama

NIN pre 46 minuta  |  NIN
Napeto u Novom Sadu: Sukob zbog iscrtavanja srpske zastave po zgradama

U novosadskom naselju Liman danas je došlo do sukoba dve grupe mladića, nakon čega je intervenisala policija i privela učesnike incidenta.

Do obračuna je došlo kada je jedna grupa iscrtavala srpske trobojke po zgradama, dok je druga pokušala da ih prekrije farbom. Došlo je do koškanja, guranja i tuče. Pozvana je i policija koja je ubrzo intervenisala. Na društvenim mrežama i Viber grupama zborova građana Novog Sada podeljene su fotografije od jutros na kojima se vidi okupljanje jedne grupe mladića, među kojima je bio i predsednik vladajuće Srpske napredne stranke i bivši gradonačelnik tog grada Miloš
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Stotine nepoznatih mladića okupilo se na Limanu, nadgledao ih lično Miloš Vučević, došlo i do tuče

(VIDEO) Stotine nepoznatih mladića okupilo se na Limanu, nadgledao ih lično Miloš Vučević, došlo i do tuče

Danas pre 47 minuta
Tuča u Novom Sadu: Pristalice SNS došle da crtaju trobojke po zgradama, akciju nadgledao Miloš Vučević, izbio sukob VIDEO

Tuča u Novom Sadu: Pristalice SNS došle da crtaju trobojke po zgradama, akciju nadgledao Miloš Vučević, izbio sukob VIDEO

Nova pre 47 minuta
Stotine mladića iscrtava trobojke na Limanu u Novom Sadu, nadgleda ih Vučević

Stotine mladića iscrtava trobojke na Limanu u Novom Sadu, nadgleda ih Vučević

Beta pre 1 sat
Napeto u Novom Sadu: Dve grupe građana se sukobile zbog iscrtavanja srpske zastave po zgradama (video)

Napeto u Novom Sadu: Dve grupe građana se sukobile zbog iscrtavanja srpske zastave po zgradama (video)

Blic pre 1 sat
Tuča u Novom Sadu: Liman pod opsadom muškaraca u crnom

Tuča u Novom Sadu: Liman pod opsadom muškaraca u crnom

Vreme pre 1 sat
Novi Sad: Sumnjivi aktivisti iscrtavaju trobojke na Limanu

Novi Sad: Sumnjivi aktivisti iscrtavaju trobojke na Limanu

Nedeljnik pre 56 minuta
Stotine mladića iscrtavaju trobojke na fasadama u Novom Sadu

Stotine mladića iscrtavaju trobojke na fasadama u Novom Sadu

Slobodna Evropa pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaMiloš Vučevićprotesti

Društvo, najnovije vesti »

Festival truba u Guči hermetički zatvoren, prolazi se kroz alko-testiranja

Festival truba u Guči hermetički zatvoren, prolazi se kroz alko-testiranja

N1 Info pre 36 minuta
PUPS: Odbor u Negotinu vodi Stefanović, specijalista za poljoprivedu, prioritet očuvanje sela

PUPS: Odbor u Negotinu vodi Stefanović, specijalista za poljoprivedu, prioritet očuvanje sela

Beta pre 27 minuta
Dodik: Iza presude protiv mene, kao i udara na Vučića stoje Britanci

Dodik: Iza presude protiv mene, kao i udara na Vučića stoje Britanci

Beta pre 2 minuta
Više od 20.000 građana potpisalo peticiju za očuvanje poznate linije Krug dvojke

Više od 20.000 građana potpisalo peticiju za očuvanje poznate linije Krug dvojke

Beta pre 17 minuta
(VIDEO) Stotine nepoznatih mladića okupilo se na Limanu, nadgledao ih lično Miloš Vučević, došlo i do tuče

(VIDEO) Stotine nepoznatih mladića okupilo se na Limanu, nadgledao ih lično Miloš Vučević, došlo i do tuče

Danas pre 47 minuta