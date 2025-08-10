Napeto u Novom Sadu: Sukob zbog iscrtavanja srpske zastave po zgradama

U novosadskom naselju Liman danas je došlo do sukoba dve grupe mladića, nakon čega je intervenisala policija i privela učesnike incidenta.

Do obračuna je došlo kada je jedna grupa iscrtavala srpske trobojke po zgradama, dok je druga pokušala da ih prekrije farbom. Došlo je do koškanja, guranja i tuče. Pozvana je i policija koja je ubrzo intervenisala. Na društvenim mrežama i Viber grupama zborova građana Novog Sada podeljene su fotografije od jutros na kojima se vidi okupljanje jedne grupe mladića, među kojima je bio i predsednik vladajuće Srpske napredne stranke i bivši gradonačelnik tog grada Miloš