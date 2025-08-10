Novaković (DS): Pretučen naš član u Novom Sadu, nasilje režima u odlasku

Beta pre 1 sat

Demokratska stranka (DS) saopštila je danas da je jedan njen član pretučen od strane batinaša SNS "pod izgovorom crtanja trobojki".

On je, dodaje se, sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar.

"Ovog puta eksplicitno i na licu mesta organizator napada je Miloš Vučević – isti onaj koji je, nakon brutalnog napada palicom u kojem je devojci razbijena vilica, bio prinuđen da podnese ostavku", istakao je zamenik predsednika DS Nebojša Novaković, u pisanoj izjavi.

"Ovo je organizovano političko nasilje režima koji zna da odlazi. Ne dolaze oni da crtaju zastave, već da zastrašuju i tuku ljude. Policija ne stoji po strani – ona stoji uz napadače, čuvajući ih od odgovornosti. To je slika Srbije pod Vučićem, u kojoj su građani taoci kriminalne vlasti", naveo je Novaković.

Ocenio je da delegitimisani režim "na samom kraju svoje vladavine", bez podrške građana, pokušava da se očuva na vlasti "nasiljem i agresijom".

"Uskoro, nakon razvlašćivanja, pred pravdom će se naći svi – od batinaša sa ulice, preko njihovih političkih zaštitnika, do korumpiranih tužilaca, sudija, i medijskih propagandista iz Vučićevog okruženja", naveo je Novaković.

U novosadskom naselju Liman došlo je do nekoliko incidenata prilikom masovnog iscrtavanja trobojki po fasadama zgrada.

Više stotina mladića, koji podsećaju na pripadnike navijačkih grupa i aktiviste Srpske napredne stranke, okupilo se jutros kod zgrade Naftne industrije Srbije i Mosta slobode na Limanu, kao i kod okretnice gradskih autobusa kod Štranda, a zatim krenulo da iscrtava trobojke po fasadama.

(Beta, 10.08.2025)