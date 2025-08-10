Novaković (DS): Pretučen naš član u Novom Sadu, nasilje režima u odlasku

Beta pre 1 sat

Demokratska stranka (DS) saopštila je danas da je jedan njen član pretučen od strane batinaša SNS "pod izgovorom crtanja trobojki".

On je, dodaje se, sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar.

"Ovog puta eksplicitno i na licu mesta organizator napada je Miloš Vučević – isti onaj koji je, nakon brutalnog napada palicom u kojem je devojci razbijena vilica, bio prinuđen da podnese ostavku", istakao je zamenik predsednika DS Nebojša Novaković, u pisanoj izjavi.

"Ovo je organizovano političko nasilje režima koji zna da odlazi. Ne dolaze oni da crtaju zastave, već da zastrašuju i tuku ljude. Policija ne stoji po strani – ona stoji uz napadače, čuvajući ih od odgovornosti. To je slika Srbije pod Vučićem, u kojoj su građani taoci kriminalne vlasti", naveo je Novaković.

Ocenio je da delegitimisani režim "na samom kraju svoje vladavine", bez podrške građana, pokušava da se očuva na vlasti "nasiljem i agresijom".

"Uskoro, nakon razvlašćivanja, pred pravdom će se naći svi – od batinaša sa ulice, preko njihovih političkih zaštitnika, do korumpiranih tužilaca, sudija, i medijskih propagandista iz Vučićevog okruženja", naveo je Novaković.

U novosadskom naselju Liman došlo je do nekoliko incidenata prilikom masovnog iscrtavanja trobojki po fasadama zgrada.

Više stotina mladića, koji podsećaju na pripadnike navijačkih grupa i aktiviste Srpske napredne stranke, okupilo se jutros kod zgrade Naftne industrije Srbije i Mosta slobode na Limanu, kao i kod okretnice gradskih autobusa kod Štranda, a zatim krenulo da iscrtava trobojke po fasadama.

(Beta, 10.08.2025)

Povezane vesti »

Nekoliko incidenta nakon što su stotine nepoznatih mladića na Limanu crtali trobojke na Limanu, nadgledao ih lično Miloš…

Nekoliko incidenta nakon što su stotine nepoznatih mladića na Limanu crtali trobojke na Limanu, nadgledao ih lično Miloš Vučević

Novi magazin pre 18 minuta
Napadnuti građani koji su iscrtavali zastave Srbije na zgradama na Limanu

Napadnuti građani koji su iscrtavali zastave Srbije na zgradama na Limanu

RTV pre 58 minuta
Demokratska stranka: SNS aktivisti koji su crtali trobojke na Limanu teško povredili našeg člana

Demokratska stranka: SNS aktivisti koji su crtali trobojke na Limanu teško povredili našeg člana

Radio 021 pre 1 sat
Novaković (DS): Aktivisti SNS-a pretukli našeg člana

Novaković (DS): Aktivisti SNS-a pretukli našeg člana

Nedeljnik pre 1 sat
DS: Batinaši SNS pretukli člana naše stranke, organizator napada Miloš Vučević

DS: Batinaši SNS pretukli člana naše stranke, organizator napada Miloš Vučević

Vreme pre 58 minuta
DS: Pretučen naš član u Novom Sadu, organizator napada je Miloš Vučević

DS: Pretučen naš član u Novom Sadu, organizator napada je Miloš Vučević

Nova pre 43 minuta
Napeto u Novom Sadu: Sukob zbog iscrtavanja srpske zastave po zgradama, DS tvrdi da je pretučen njihov član

Napeto u Novom Sadu: Sukob zbog iscrtavanja srpske zastave po zgradama, DS tvrdi da je pretučen njihov član

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

DSDemokratska strankaNovi SadSNSMiloš Vučević

Društvo, najnovije vesti »

Stručnjaci kritikovali savete influensera za navodno bolji san, objavljene na društvenim mrežama

Stručnjaci kritikovali savete influensera za navodno bolji san, objavljene na društvenim mrežama

Beta pre 3 minuta
RHMZ izdao hitno upozorenje – temperature do 40 stepeni

RHMZ izdao hitno upozorenje – temperature do 40 stepeni

Jugmedia pre 3 minuta
Ovo mnogi pogrešno rade: Ovako bi trebalo da se uključujete na auto-put

Ovo mnogi pogrešno rade: Ovako bi trebalo da se uključujete na auto-put

Blic pre 13 minuta
Pojačan intenzitet saobraćaja, na granicama promenljivo vreme zadržavanja

Pojačan intenzitet saobraćaja, na granicama promenljivo vreme zadržavanja

RTS pre 18 minuta
Učenici iz Srbije osvojili dve bronze na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije u Pekingu

Učenici iz Srbije osvojili dve bronze na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije u Pekingu

Insajder pre 3 minuta