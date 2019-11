Crni bilans zemljotresa u Albaniji se popeo na 40, sve manje nade da neko bude pronađen živ

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Albanski premijer Edi Rama saopštio je danas da je 39 osoba poginulo, pošto su pronađena tela šest osoba u Tumanu

Tri dana nakon razornog zemljotresa u Albaniji, potvrđeno je da je život izgubilo 40 osoba s tim da to nije konači broj, dok je više od 650 ljudi povređeno od kojih su neki u kritičnom stanju. Danas i sutra Albanija bi trebalo da proslavi 107. godišnjicu Deklaracije nezavisnosti i 75. godišnjicu oslobođenja, ali kao nikada do sada, ovaj jubilej neće biti obeležen na način kako je to bilo predviđeno. Ranije danas albanski premijer Edi Rama saopštio je danas da je 39